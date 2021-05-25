美股早盤小漲 大型科技股領漲

美股25日早盤走高，科技股再度上漲，對經濟復甦的樂觀展望促使投資人加碼經濟重啟概念股。

道瓊工業指數25日早盤上漲72點或0.2%，標普500指數漲0.3%，那斯達克綜合指數漲0.5%；費城半導體指數漲0.7%，台積電ADR漲0.7%。

聯準會（Fed）官員重申，將維持當前的超寬鬆貨幣政策，使市場對物價攀升恐迫使Fed縮減支持措施的憂慮趨緩。

美國10年期公債殖利率連續第四天下滑，降至兩周低點之際，蘋果、亞馬遜、微軟、Google母公司字母（Alphabet）25日早盤均走高。

標普500指數逼近7日時寫下的4,238.04點歷史新高，投資人密切關注美國28日公布的個人消費支出物價指數（PCE）報告，因PCE平減指數是Fed偏好的通膨指標。先前市場陷入震盪，原因就是投資人擔心物價上漲的時間會延續更長。

比特幣走勢回穩，25日一度回升至接近38,000美元；特斯拉執行長馬斯克表示，正與比特幣礦工討論有關永續性議題，消息傳出後加密貨幣的價格反彈。