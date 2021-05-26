26歲男子封城時創立公司市值破千億 成為英國最年輕富豪

英國26歲男子布法拉特（Johnny Boufarhat）在當地封城之初，因創立了一間視訊會議應用程式Hopin，在一年間成為全國最年輕、白手起家的億萬富翁。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，Hopin市值已達41億英鎊（約合新台幣1614億元），布法拉特握有價值近15億英鎊（約合新台幣590億元）股份，使他在《星期日泰晤士報》富豪榜上名列全國最富有名人榜第113位。

黎巴嫩裔的布法拉特在澳洲雪梨出生，接著隨本業為機械工程師的父親和會計師母親移居洛杉磯、杜拜，再到英國攻讀機械工程並常駐英國。

他畢業後不幸罹患免疫方面的疾病，必須臥病休養。他一邊以有機飲食調養身體，一邊研發應用程序。布法拉特提到去年3月他募集到數百萬美元資金啟動Hopin後「事情就變得瘋狂」，用戶數激增到500萬，包括美國運通和惠普在內的8萬個組織都是用戶。

布法拉特目前和未婚妻移居到巴塞隆納，管理無實體辦公室的Hopin，500名員工主要位居美國和英國。

布法拉特自認是非常專注工作的人，想以積極的方式對世界發揮影響力，還透露自己很無聊：「我不喝酒，不做任何類似的事情。我確保所有的食物都是有機的，那是我生病後最大的改變。」

報導指出，儘管英國疫情導致數百萬人被迫休假或解僱，全國億萬富翁總財富仍增加了五分之一，達到5970億英鎊（約合新台幣23兆元），250個最富有者的財富平均每天增長超過100萬英鎊（約合新台幣3937萬元），使得民間出現改革富豪課稅方式的聲浪。