銀行和保險業追逐高收益 CLO發行規模創16年來高峰

美國擔保高風險企業貸款組合的證券，即所謂的擔保貸款憑證（CLO）發行金額創下16年來最高，反映美國經濟復甦，追求高收益的投資需求胃口好轉。

CLO買進垃圾等級的企業貸款，再包裝成證券發售。據S&P全球市場情報的LCD數據顯示，今年至5月20日止發行規模已超過590億美元，創下2005年來同時間最高規模。

分析師指出，因通膨預料會上揚，聯準會（Fed）寬螴貨幣政策即將轉向，讓這種CLO在內的債券深受廣大投資人喜愛。很多投資人預料，經濟成長會導致Fed緊縮貨幣政策，公司債的回報將相形見絀。而言CLO收益率往往會隨利率上揚。

CLO市場發行規模達到高峰，也代表整個市況從去年此時大幅逆轉。去年受到疫情影響，公司債券價格大跌，新債也發不去。靠Fed降息接近至零並從CLO買進優質債券的力挺下，投資人才陸續歸隊。

CLO已成為7,600億美元的市場，去年占新增槓桿貸款七成投資規模。由於CLO持有的貸款相當分散，因此能取得比貸款還高的信用評等，深受銀行和保險業者歡迎。這些金融機構受限於法令規定，只能投資等級的債券。

同時，因經濟復甦，貸款被CLO包售的眾多企業營運也有好轉。據穆迪統計，今年第1季非金融垃圾等級的企業只有六家違約。穆迪預料，已過12個月的違約率到今年底將降至3.5%，遠低於3月的7.5%。

評等機構還將部分CLO列為可能調升評等之列，分析師看好會因此帶動未來幾個月的需求。

Marble Point信用管理公司執行長Tom Shandell 說：「CLO 市場將獲支持，因為得到升評之後，投資人擔心的尾部風險也少了。」

企業違約少了，投資人也勇於接納經營有困難的企業，分析師和投資人因此看好今年CLO發行量將相當可觀。美銀預測今年發售規模在3,600億美元左右，花旗認為有2,900億美元，這兩個數字都將超過2018年的歷史新高。