輸美輪胎反傾銷終判：越南有不公平補貼 台廠仍在列

路透報導，美國商務部周一（24日）表示，越南的乘用車和輕卡車輪胎因貨幣低估而受到不公平補貼，這是該部門首次有類似發現。

商務部在此宗貿易案的最終裁定中表示，通過以低估的匯率將美元轉換為越南盾，越南對輪胎的補貼率介於6.23％-7.89％之間。

美國商務部還說，調查也發現，從南韓、台灣、泰國和越南出口的輪胎，在美國以低於市場的價格傾銷。南韓輪胎的傾銷差率最高為27％，台灣輪胎最高達到102％，來自泰國和越南的輪胎則分別達21％和22％。

2020年底，商務部對台灣輪胎業者初判的反傾銷稅率從33%至98.44%不等，其中以南港輪胎被判最高稅率。南港輪胎在幾經說明仍不獲美方採納後，4月已宣布暫停從台灣供貨美國。

根據商務部資料，美國2020年從南韓進口乘用車和輕卡車的輪胎大約價值12億美元，從台灣進口約3.73億美元，從泰國進口20億美元，越南為4.7億美元。

美國商務部預計最快7月6日發布反傾銷命令、7月7日傾銷稅率生效。