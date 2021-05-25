國際油價大漲 黃金持穩在高檔 銅價反彈

國際油價周一（24日）大漲，7月交割的西德州中級原油期貨上漲2.47美元或3.9%，報每桶66.05美元；布蘭特原油上漲2.02美元或3.04%，收在每桶68.46美元，創下一周以來最高。金價持穩在四個月高價，有跡象顯示投資人看好金價會再上漲。銅價反彈，擺脫中國大陸打壓影響。

彭博資訊分析，油價大漲主要因為伊朗表示，與解除美國對其原油制裁的談判，目前仍有分歧。另外，美元走軟也為油價提供更多支撐，讓以美元計價的大宗商品更具吸引力。

高盛預期因疫苗成功阻止新冠疫情惡化，主要國家原油需求可望大幅成長，即使伊朗未來談判有成，產量可能回歸市場，高盛說，油價上漲的勢頭「依然未變，布蘭特期貨有機會在未來幾個月漲到每桶80美元。」

Third Bridge工業、原物料和能源主管Peter McNally也表示：「我們正處於季節上的旺盛需求期，這超過了對於供應的擔憂，」 ，隨著美國繼續重新開放，航空旅行增加以及歐洲解除抗疫封鎖，「原油供應被吸收的可能性更大。」

黃金周一維持在四個月高水準，主要受避險基金和ETF需求支撐。黃金現貨在紐約時間下午3時左右上漲0.1%，至每英兩1,883.03美元。Comex 8月交割黃金期貨價格上漲0.4%，收在1,886.70美元。金價已經連續三周上漲，接近補回今年來的跌幅。

上周五公布的政府數據顯示，避險基金和其他大型投機客將美國黃金期貨和期權的淨多頭部位提高至1月以來的最高水準。而黃金支持的ETF，持倉量在5月有所增加，之前曾連續三個月減少。

三月銅期貨價周一在倫敦金屬交易所，上漲0.7%，收於每噸9,947美元；擺脫了中國大陸出手抑制大宗商品價格的影響。花旗集團分析師Max Layton 說：「我認為中國大陸在平抑銅價方面不會見到太大效果。北京不會為了限制大宗商品價格，而放慢其成長速度。」