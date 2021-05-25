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韓、俄擬測試央行數位幣
南韓央行24日表示，計劃試驗推行央行數位貨幣（CBDC）平台，以研究推出這種數位貨幣的可能性，俄羅斯央行也計劃2022年開始測試數位盧布，成為最新兩個擁抱CBDC概念的央行。
南韓央行說，正透過公開招標尋找技術供應商，以在測試環境下，研究發行CBDC的可行性。這是南韓央行首度探索發行CBDC，此時正值比特幣等加密貨幣日益流行，可能成為傳統現金的對手，並改變金融產業運作。
南韓央行指出，這個試驗平台將模擬商業銀行和零售門市的運作，並測試手機支付、轉帳、存款等功能，預定從8月開始測試，直到明年6月。
但南韓央行也說，這項測試未必就意味著未來將實際發行CBDC，只是為了防患未然而須做必要的準備。
俄羅斯央行24日也表示，由於已出現數位盧布的需求，計劃明年開始測試這種數位主權貨幣。
俄國目前正研擬在當前的現金與非現金盧布基礎之上，推出數位盧布，以使個人與企業之間的支付更加方便。
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