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油價勁揚 今夏上看80美元
國際油價24日大漲約2%，主因伊朗表示各方面對於重返2015年核子協議仍有歧見。高盛與花旗集團預測，由於原油需求正在回升，今年夏季油價可能漲到每桶75-80美元。
布蘭特原油7月期貨24日盤中勁漲2.2%至每桶67.92美元，西德州中級原油7月期貨也漲2.4%，報每桶65.05美元。
伊朗與「六強」本周將繼續在維也納協商，設法解決「核子協定」懸而未決的問題。目前已經取得的進展包括伊朗同意延長聯合國的核子檢查協議，以爭取外交協商的時間，使伊朗原油有希望重返全球市場。不過伊朗表示，簽署核子協議的相關國家對於何時開始遵守協定條款，仍存在歧見。
最近國際油價大致在每桶60-70美元間波動。目前有跡象顯示西方國家的需求正大幅回升，尤其是美國新冠肺炎疫情明顯降溫，每天新增病例減少到3萬人以下。但部分亞洲國家的疫情又告升溫，可能壓抑經濟活動及原油需求。
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