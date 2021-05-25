避險意識抬頭 比特幣大反彈 金價攀高

在投資人仍擔心美國通膨可能竄升之際，上周行情重挫的比特幣24日盤中上演「大反攻」，大漲14.8%，國際金價也逼近四個月高點。華爾街日報指出，通膨憂慮正迫使投資人設法規避通膨風險，比較可行的選項只剩抗通膨公債（TIPS）、比特幣、大宗商品及黃金。

上周重挫的加密貨幣行情，24日盤中在比特幣引領下走高。比特幣24日盤中大漲14.8%至38,683.17美元，漲幅稍後縮小至12.9%，報38,042.41美元；第二大加密貨幣乙太幣也一度上漲逾19%，報2,469美元。中國大陸加強打壓加密貨幣挖礦和交易，在上周末導致加密貨幣的賣壓。

專家指出，除通膨憂慮，加密幣產業年度盛會、由Coindesk主辦的「Consensus」活動於24-27日登場，也提振投資人信心。橋水聯合基金創辦人達里歐、美國聯準會（Fed）理事布蘭納德、幣安執行長趙長鵬等產官界代表都將發表談話。

不過，專家認為，比特幣短線可能持續有壓，因大陸打壓將使礦工將出售手上的比特幣，而當局可能加強打壓加密貨幣的疑慮也將揮之不去。Enigma證券的研究主管愛德華茲說：「我們原本就預期加幣貨幣市場本周回穩，價格回升，但沒人知道接下來會發生什麼。」

國際金價24日盤中則持穩於近四個月高點，紐約黃金現貨24日盤中上漲0.3%，報每英兩1,887.07美元，紐約黃金8月期貨也漲0.6%，報每英兩1,886.9美元。數據顯示，避險基金上周做多黃金的淨多頭部位，升至1月以來最高水準。黃金指數股票型基金（ETF）的資金在連續三個月流出後，5月轉為流入。