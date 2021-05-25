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G7課跨國企業稅 將達協議

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，七大工業國集團（G7）接近敲定對跨國公司課稅的一項協議，為全球在今年稍後對跨國企業制定一項課稅新規則，鋪平道路。

報導指出，G7高層官員近日已就相關事宜取得進展，最快周五（28日）敲定一項G7協議，並將成為經濟合作發展組織（OECD）與20國集團（G20）舉行正式協商時的基礎前提協定。

官員透露，G7財長將28日舉行視訊會議，並在6月4、5日於倫敦會面，有望敲定協議的核心元素，G7各國領袖可望在6月11-13日於英國的高峰會上正式簽署，接著向OECD「包容性架構」下的135國提出計畫。

若OECD達成協議，將是百年來最大規模的公司稅制變革，嚴格限制企業轉移獲利至低稅率區的能力。

G7 英國 G20

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