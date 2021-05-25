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疫情惡化 印度外包業陷困境

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
圖／經濟日報提供
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印度新冠肺炎疫情危機持續惡化，已是全球最嚴重，也對為全球企業提供後勤服務的印度大型外包公司，帶來兩大挑戰：要如何保護數百萬名員工的健康，以及要怎麼確保員工能繼續為西方企業客戶工作。

Wipro、塔塔諮詢服務（TCS）等公司擁有大批員工，為美國銀行、花旗、先鋒集團（Vanguard）等大客戶提供客服中心、撰寫電腦程式等服務。

就像西方科技公司在去年爆發疫情時的情況，Infosys等外包公司如今也正忙著解決員工生病無法上班的問題，試圖為生病的員工尋找氧氣供應，並為未染疫的員工接種疫苗

IBM印度區常務董事帕提爾說：「我認為沒人會輕忽這項挑戰。」IBM正致力為印度逾10萬名員工接種疫苗，並提供防疫旅館等服務；「我們現在經歷的事，沒有管理或營運教科書可循。」

外包諮詢公司Everest集團執行長班鐸賽謬爾表示，印度企業近幾周的生產力最多可能下滑30%；在印度醫療機構為治療病患疲於奔命之際，勞工可能別無選擇，只能待在家裡，專心處理家人染疫的問題。不過，有些先前離開職場的勞工現已重返職場，班鐸賽謬爾也說，未聽聞任何計畫受到嚴重拖延。

如今有些外包公司可能會請求在其他國家的員工支援，並付加班費給未染疫的印度員工。

Infosys、Wipro、TCS等業者不願說明有多少員工受疫情影響，但表示正採取行動，確保做好客戶交代的工作。

印度的IT和業務處理外包產業為全球大企業的後勤部門提供服務，全年營收共計超過1,800億美元，員工總人數約450萬人。該產業占印度貨物和服務出口的比率約五分之一，並且是印度勞工躋身中產階級的路徑。

商用軟體供應商Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff）本月稍早表示，已運送製氧機等物資到印度，以幫助當地員工；「印度疫情仍未落幕，且有可能才剛開始。」印度累計確診病例超過2,500萬人，死亡人數超過28萬人。

印度 疫情 疫苗

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