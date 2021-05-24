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美股開高！加密幣回穩 拉抬科技股

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
美股24日早盤上漲，加密幣價格回穩，帶動科技股上漲。 美聯社
美股24日早盤上漲，加密幣價格回穩，帶動科技股上漲。 美聯社

美股24日早盤開高走高，科技股更是一馬當先，主因是加密幣擺脫上周末的震盪走勢，反彈超過10%，帶動科技股上漲。

道瓊工業指數24日早盤上漲120點，或0.4%；標普500指數漲0.67%；那斯達克綜合指數漲逾1%；費城半導體指數漲1.8%；台積電ADR漲1.2%。

在中國大陸官方呼籲加強監管加密幣的挖礦和交易活動，以及美國財政部宣布將要求加密幣遵守更嚴格的法規後，比特幣價格23日跌至不到32,000美元。

不過，據CoinDesk數據，比特幣24日價格已回漲至38,179.23美元，相當於24小時內上漲13.7%，市值達到約7,145.9億美元。乙太幣（Ether）價格也從23日的不到1,800美元，漲至近2,400美元。

在比特幣價格回穩下，加密幣交易平台Coinbase股價上漲0.9%。高盛集團24日首次給予Coinbase股票「買入」評級。

比特幣 科技股 美股

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