快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

諾貝爾經濟學獎得主席勒：泡沫成形 股市和房市充滿狂野西部心態

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。（路透）
013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。（路透）

諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）擔心，市場上一些最熱門的交易中正在形成泡沫，他尤其擔心房市、股票和加密貨幣，因為他見到投資人在這些領域出現「西部拓荒時代」心態。

CNBC網站報導，擔任耶魯大學教授的席勒在上周五（21日）接受節目專訪時表示，儘管股市和加密貨幣創紀錄的漲勢在過去幾周出現中斷，但他依舊擔心，而且對最新的房市泡沫感到不安。

席勒說：「以實質水準而言，房價從未如此高。我的數據追溯到100年前，現在是這樣（房價最高的）。我不認為整件事都要用央行政策來解釋。市場社會學發生一些情況。」席勒是標普凱斯席勒全國房價指數（S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index）的共同創始人。

在過去三十年，席勒發現房價顯然推動新屋開工，現在他又見到這樣的型態再度出現。席勒說：「我們現在有大量的上漲動能，接下來一年可能等不到房價下跌。」

根據席勒的說法，當前的房價走勢也讓人回想起2003年，當時是房價開始下跌的兩年之前。席勒說，當時房價是逐漸下跌，最終在2008年金融危機時崩盤。

席勒說：「從未來三或五年來看，我能想像房價會比現在低很多，而那或許是件好事。不是從屋主的角度來看，而是從可能購屋者的角度來看。如果有更多房子，會是較佳的情況。」

席勒還認為，在股市大反彈中，群眾心理扮演重要的角色。美股標普500指數從去年3月低點迄今上漲約90%，而科技股為主的那斯達克指數漲幅超過100%。

不過席勒警告說，通膨疑慮最終會導致長期資產走低。

談到加密貨幣時，席勒也維持警戒。他說：「那是非常屬於心理的市場，有令人印象深刻的技術。但最終價值的來源是模糊的，大量是空談，而非落實。」

就連席勒也考慮過要買加密貨幣，他說，「我曾想過要買進體驗，許多人也真的這麼做了。我從未買過比特幣，或許我應該在那個市場中行動」。

不過，依照比特幣價格最新的大幅波動來看，一些狂熱人士可能已經退出。比特幣在24日盤中下跌8%，報34,935美元，已較兩周前的近6萬美元重挫約40%。

比特幣 標普 通膨

延伸閱讀

比特幣周日延續震盪 較今年最高價位幾乎腰斬

比特幣價格重挫逾10% 跌破3萬5000美元關卡

馬斯克再喊支持加密幣...

比特幣上沖下洗 馬斯克貼圖「鑽石手」暗示不賣比特幣

相關新聞

加密貨幣價格反彈 但揮不去中國打壓陰影

加密貨幣價格今天反攻，收復週末爆出一陣賣壓丟失的領土。最近這波拋售潮來自有進一步跡象顯示，中國當局決意打壓新興的加密貨幣...

美股開高！加密幣回穩 拉抬科技股

美股24日早盤開高走高，科技股更是一馬當先，主因是加密幣擺脫上周末的震盪走勢，反彈超過10%，帶動科技股上漲。

看壞產業前景！IATA：疫情危機過後 航空業規模將變小

國際航空運輸協會（IATA）新任理事長瓦許（Willie Walsh）預測，從新冠疫情危機中走出的航空業規模將變得更小且...

南韓央行將物色技術供應商 試驗推行央行數位貨幣

南韓央行24日表示，將挑選一家技術供應商，打造數位貨幣的試驗平台，朝推出央行數位貨幣（CBDC）邁進一步。

彭博：歐尚考慮出售台灣大潤發持股 完全退出亞洲市場

知情人士透露，台灣大潤發最大股東歐尚零售（Auchan Retail）正考慮出售持有的大潤發股權。若歐尚出售股權，該公司...

陶冬：聯準會退出QE可能要等到明年中

瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬發文，預計美國聯準會9月之後才會向市場釋出縮減購債規模的訊號，退出QE可能要等到明年中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。