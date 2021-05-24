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目前為止 通膨對亞洲企業獲利尚未構成威脅

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師認為，通膨對亞洲業者暫不是問題，像半導體反而因漲價受益。路透
分析師認為，通膨對亞洲業者暫不是問題，像半導體反而因漲價受益。路透

通膨上揚的潛在風險目前為止尚未對企業利潤構成威脅。隨全球自疫情解封，亞洲上市公司的獲利仍大幅成長。

據彭博彙整資料，MSCI亞太指數1,000檔成份股企業最近一季的淨利總和較去年同期成長翻漲一倍至4,450億美元，營收倒僅成長19%。

亞洲股市近月受創，主要股價指數收斂今年的漲幅，因投資人擔心經濟過熱，各國央行會開始緊縮刺激措施。此外，幾個市場的新冠肺炎疫情復萌，也拖累股市。

隨全球持續施打疫苗，產業解封，帶動大宗商品行情大漲，企業獲利能否經得起通膨的壓力，成為市場熱議的話題。彭博行業研究（BI）整理數據顯示，標普500指數成份股企業第1季獲利增幅是營收的五倍。

茱利亞貝爾銀行（Bank Julius Baer）亞洲研究主管 Mark Matthews 表示，MSCI亞太指數成份股企業獲利迄今之所以能保持穩健，是因為科技業比重極高，首要的幾家公司大致未受商品和服務價格變動的影響。

他表示，MSCI亞太指數除科技股外還有半導體業，這類股反而可能因漲價受益。

以權值最大的台積電(2330 )為例，上個月公布第1季獲利優於預期，還調高全年營收成長預測。

不過，半導體短缺也迫使台積電加大投資，毛利率會因此縮減，也讓人懷疑台積電長期獲利力的前景。 台積電最近股價不振，但今年仍有8.1%漲勢。

看在 Matthews眼裡，業者若調漲售價，毛利率就會升高，至少在客戶開始覺得價格偏高之前是如此。

他說：「對大部分商品來說，客戶尚未開始抱怨，況且他們認為原物料價格不會再漲太多。 」

台積電 MSCI 半導體

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