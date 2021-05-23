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日經：三星記憶體市場優勢減弱 恐不利晶圓等事業投資

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電

南韓三星電子旗下擔任「獲利引擎」的半導體業務，正面臨日益沈重的壓力，上季營業利益率被競爭對手美光科技（Micron）超車。三星半導體業務的獲利能力下降，可能會影響該公司在半導體代工領域的投資能力，更難追趕台積電。

日經新聞報導，三星半導體業務第1季的營業利益率為18%，低於美光的20%。儘管三星晶片事業的18%營業利益率依然算高，但業界人士仍認為美光營業利益率提高，象徵三星的競爭優勢正在流失。

對三星來說，記憶體晶片事業是金雞母，也是投資其他事業的資金來源。三星正擴大投資晶圓事業以追趕台積電，也正提高顯示器和智慧手機事業的研發支出，如今隨著副會長李在鎔身陷囹圄，影響投資決策，三星原有的「勝利方程式」可能正被打破。

美光正在挑戰三星在記憶體晶片市場的霸主地位，正在追趕三星的15奈米DRAM量產技術，並已開始量產先進的176層NAND快閃記憶體，比三星快一步。

美光的半導體業務能快速進步，原因包括從外部延攬工程師。知情人士透露，美光正從東芝、SK海力士及三星挖來大量的日本和南韓工程師，在美國和日本的工廠開發生產技術。

英國Omdia的數據顯示，三星是去年DRAM市場的龍頭業者，市占率達到41.7%，分別高於SK海力士的29.4%、美光的23.5%。這三家公司掌握多數DRAM市場，也意味著都已賺進高額獲利。這三家公司在2018年「超級周期」時的營業利益率都超過50%。

三星風光高獲利的背後支撐，是投資調整策略，也就是根據市場供需調整資本投資。然而，若美光改良後的技術加劇市場競爭，DRAM市況可能變得更不穩定。三星的DRAM市占率從2016年來已下滑5個百分點至41.6%，同期NAND市占率也下滑2個百分點至34.1%，反觀美光的DRAM與NAND市占率分別提高3個百分點和1個百分點。

半導體 三星

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