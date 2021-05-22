快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

歐經濟擴張 三年來最快

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

歐元區5月製造業與服務業景氣的擴張速度，寫下逾三年來最快，顯示區內服務業強勢重啟，加上本就欣欣向榮的製造業，齊力帶動經濟升溫。不過供應鏈吃緊，增添歐元區通膨升溫的疑慮。

IHS Markit 21日公布歐元區5月綜合採購經理人指數（PMI）初估值為56.9，高於4月的最終值53.8，創2018年2月以來最高水準，不僅遠高於50的榮枯線，也略優於路透訪調分析師預期的55.1，原因是更多企業重啟，或至少已更適應封鎖措施。

凱投宏觀經濟學家海恩斯說：「5月綜合PMI加速成長，反映歐元區各地擴大解封的效應，也象徵經濟正在復甦。」

歐元區5月服務業PMI的初值為55.1，較4月的50.5勁升，除了寫下2018年6月來高點，也遠優於市場預期的52.3，反映被壓抑需求的釋放，已嘉惠服務業者。此外，自疫情爆發來幾乎都低於50的新企業指數，在5月也激增至56.7，並改寫2018年1月來高點。

製造業受疫情衝擊的程度遠比服務業輕微，原因是多數工廠仍維持運作。歐元區5月製造業PMI初估值為62.8，雖低於4月的62.9，但仍高於市場預期的62.5。

歐元區未來數月的前景看好，只要政府能在新冠變種病毒擴散的情況下仍能控制住疫情。

歐元區 PMI

延伸閱讀

「鬼滅之刃」風潮吹到法國 解封首日電影票被搶購一空

5月起曾赴雙北若不適 高市：可至23家醫院採檢

義大利估6月解封 擬幫觀光客打疫苗

童子賢：變種病毒、通膨風險 影響經濟復甦

相關新聞

道指升123點 那指連4周下跌告終

由於比特幣價格再次下跌，科技股再次承壓，史坦普500指數回吐早盤漲幅，平盤作收。

G7因應氣候變遷 年底前斷絕燃煤國際金援

七大工業國集團（G7）今天同意，年底前停止對產生碳排的各項燃煤計畫的國際金援，並逐步淘汰所有化石燃料的類似資助，以達成全...

全球最低公司稅率 美讓步了

美國財政部周四（20日）正式提出至少15%的全球最低公司稅率，低於原本對美國企業海外獲利所提21%的稅率。

防富人逃稅 盯上加密幣

美國財政部估計，如果不像薪資那樣透明，有錢納稅人會隱瞞一半以上的收入，很可能高達數十億美元。這個結論將支持拜登政府推動國...

歐經濟擴張 三年來最快

歐元區5月製造業與服務業景氣的擴張速度，寫下逾三年來最快，顯示區內服務業強勢重啟，加上本就欣欣向榮的製造業，齊力帶動經濟...

發行數位美元 鮑爾要問民意

在數位美元引發熱議之際，聯準會（Fed）主席鮑爾挺身喊話，宣布Fed將發表相關的研究報告，同時也要公開徵詢民意，以評估美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。