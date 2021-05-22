防富人逃稅 盯上加密幣
美國財政部估計，如果不像薪資那樣透明，有錢納稅人會隱瞞一半以上的收入，很可能高達數十億美元。這個結論將支持拜登政府推動國會批准增加國稅局的經費，並擴大新金融交易申報規定，包括加密幣轉帳1萬美元以上須申報。
財政部周四公布報告，詳述擬議中的措施，要透過國稅局執法、在未來十年增加7,000億美元的稅收。但共和黨議員和稅務分析人士批評，這個預估數字高得離譜。
上述執法計畫是拜登為4兆美元長期經濟刺激方案籌資的核心之一。拜登政府呼籲銀行和加密貨幣交易所向國稅局申報交易，國稅局將增聘審計人員並升級資訊科技系統，以便「加強稽查富人逃稅」。
小型企業、租賃房地產和其他所謂穿透實體的收入，逐漸變成美國當局追查的目標，拜登政府正想方設法縮減欠繳稅額與已繳稅款之間的差距，估計未來十年可能高達7兆美元。
財政部的計畫包括要求銀行和金融機構申報帳戶資金的流出和流入，這是國稅局目前無法掌握的訊息。
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