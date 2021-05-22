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發行數位美元 鮑爾要問民意

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾將徵詢大眾意見，以衡量未來是否推出央行數位貨幣（CBDC）。（路透）
美國聯準會（Fed）主席鮑爾將徵詢大眾意見，以衡量未來是否推出央行數位貨幣（CBDC）。（路透）

在數位美元引發熱議之際，聯準會（Fed）主席鮑爾挺身喊話，宣布Fed將發表相關的研究報告，同時也要公開徵詢民意，以評估美國未來是否推出央行數位貨幣（CBDC）。

鮑爾20日在聲明中說：「針對這項重要議題，Fed承諾在廣徵各方意見後，才會做出決定，包括是否發展美國版CBDC以及透過何種方式發展。為了集思廣益，Fed將在今夏公布討論文件，簡述我們對數位支付的當前想法，特別聚焦在美國的環境下CBDC所帶來的好處與風險。」

這項聲明也凸顯出鮑爾的個人風格，就是針對這個議題尋求達成共識，尋求外部意見向來是鮑爾的領導特色。

數位美元一直是波士頓聯準銀行的一項科技計畫。

鮑爾也說，希望Fed在制定國際標準方面能擔任領導角色。全球央行都在推動數位貨幣，尤其是中國大陸人民銀行，這些央行可能取得制定國際標準的領先優勢，部分原因是他們具備實際經驗。

華盛頓LH Meyer公司貨幣政策分析經濟學家德瑞克.唐（音譯）說：「Fed向來都說：『美元是準備貨幣』，這有點自信過頭了，但這個態度正持續改變。」他也說，中國大陸推出數位人民幣，以加強控管國內金融體系，推動的速度「正持續加快，或許超出美國的預期。」

鮑爾和其他Fed官員面臨的關鍵問題是，這種技術能否融入美國現行銀行體系的程度，畢竟現行體系已提供一系列電子支付管道。

鮑爾說：「我們的主要重點在於，能否在安全、有效、動態及高效率的美國國內支付系統上改善CBDC，以及如何改善。我們認為，重點是任何形式的CBDC，都是要補充現金及當前私人數位形式美元（如商業銀行存款）的功能，而非取而代之。」

鮑爾 Fed

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