全球最低公司稅率 美讓步了

美國財政部周四（20日）正式提出至少15%的全球最低公司稅率，低於原本對美國企業海外獲利所提21%的稅率。

這顯然是因為原先建議的稅率太高，很難讓愛爾蘭等國家接受，導致各國間的談判遭遇困難，可見美國在經濟合作發展組織（OECD）主導的國際間談判中有所讓步，也有助於促進相關談判能如期在今夏達成協議

美國財政部公告中說：「必須多方努力消除公司稅競爭和公司稅基侵蝕的壓力」，「財政部強調15%是底線，應繼續積極討論，力爭更高的最低稅率。」

這項提議，使美國的立場更接近OECD在美國重新回到談判之前所討論12.5%的最低稅率水平。拜登出任總統後，美國重新回到OECD的談判桌上。

日本財政大臣麻生太郎表示，美國的新提案代表進步，雖然各國還須進一步討論。他預料在今年夏天召開的G20財金首長會議上，將會推動全球稅制協定，包括數位稅在內，但可能要到今年底才會達成協議。

拜登政府3月提出對美國企業的全球獲利課徵21%的稅，稅率較低的國家如愛爾蘭（本身稅率為12.5%）一直對此持懷疑態度。英國也擔心21%的稅率太高， 並非長久之計；不過英國自己也打算到2023年將公司稅率提高至25%，以補強疫情後的公共財政。

美國財政部趕在6月4至5日在倫敦舉行七大工業國（G7）財長會議提出此議，也希望能在民主黨在國會提出對美國企業增稅案之前，先在主要工業國家中先凝聚共識。

白宮已提議將國內的公司稅由21%提高至28%，以利支應拜登政府規模4兆美元的長期經濟計畫。

共和黨反對全球最低稅率及提高國內企業稅率，民主黨溫和派參議員曼欽則要求稅率不應提高太多。

美國的提議中，也主張全世界100家左右的超大企業，須對營收產生所在國繳納更多稅，不過在執行力、爭議解決方式及貧窮經濟體能不受益等方面，仍面臨諸多問題。

據OECD指出，改變徵稅權力劃分，約有1,000億美元稅收將在各國間重新分配；至於最低稅率制，加上美國現行的稅制，最高將使全球政府一年增加1,000億美元稅收。