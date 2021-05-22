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美政府 促產業資訊共享

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國商務部長雷蒙多。（美聯社）
美國商務部長雷蒙多。（美聯社）

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）邀請大型晶片製造商、汽車製造商和科技巨擘的高管進行線上半導體會議，她與30多家企業主管開會後表示，拜登政府正在探索要如何幫助半導體生產商和買家分享供應鏈訊息，以緩解全球晶片短缺危機。她21日將與南韓官員和晶片業者開會，商討供應鏈議題。

彭博資訊報導，雷蒙多20日表示，目前供應鏈缺乏透明度。美國政府正設法了解，提高訊息共享程度與資訊預測上，政府能夠以及應該扮演什麼樣的角色，緩解短期的（晶片）短缺。

美商務部半導體會議因為與會企業眾多，分兩個場次召開。包括蘋果、台積電、三星電子、高通、Google、福特汽車、通用汽車、AT&T、思科、威瑞森通訊及奇異等都參加，根據華爾街日報，與會企業約36家。

知情人士說，雷蒙多和與會主管討論了當前晶片荒對產業的影響程度、如何提高晶片用戶的供應鏈透明度，以及如何把政府提議的支出用於半導體研發，以避免晶片荒困境在未來重演。

據了解，業者將這次會議視為與美國政府最高層溝通憂慮的機會。格芯 （GlobalFoundries）執行長柯斐德表示，會議重點不是為了解決短期問題，而是必須提出策略性的解方，透過產業政策讓政府參與（解決此事）。華爾街日報報導，雷蒙多受訪時強調，她會盡力協助汽車業者，但不會給予他們特殊待遇。

晶片 半導體 美國商務部

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