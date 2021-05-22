大摩接班人選 全是白人男性

摩根士丹利（大摩）20日宣布高層改組，日後可望接替現任執行長高曼的人選浮出檯面，而這四人都是白人男性，顯示即便美國銀行業面對投資人和國會要求多元化的壓力，仍有些銀行堅持將重要職位交由白人男性出任。

華爾街日報報導，現年52歲的大摩投銀和交易事業主管皮克（Ted Pick），現年54歲的財富管理部門負責人薩珀施泰因（Andy Saperstein），都擢升為大摩共同總裁；現年52歲的財務長普魯森（Jonathan Pruzan），轉任營運長；現年56歲的西科維茨（Dan Simkowitz），除了執掌投資管理部門之外，還委以協助大摩策略和執行部門的責任。所有任命都於6月1日生效。

現年62歲的大摩執行長高曼，自2010年上任以來，成為華爾街在位最久的執行長之一。知情人士透露，他最近向大摩董事會表示，他計劃再任職至少三年。

高曼20日在年度股東大會上宣布的人事異動，是他上任十多年來最大的一次管理階層改組，將一系列未來可能的繼任人選調動職務，而這些人主要是白人男性。華爾街銀行的舵手，過去數十年來也大多由白人男性擔任。

但其他銀行近來已開始讓女性擔任重要職位，或宣示不久後會這麼做，例如芙瑞瑟（Jane Fraser）今年接任花旗集團執行長，成為首位領導美國大型銀行的女性。至於在摩根大通（小摩），執行長戴蒙的兩位接班人選都是女性，分別是雷克（Marianne Lake）和皮普扎克（Jennifer Piepszak）。小摩本周另指派這兩人共同負責消金與社區銀行業務。

小摩美國員工過半為女性，而主管階級的女性占比為28%，比2019年的27%進步一些。摩根士丹利的美國主管中，則僅18%為女性。