受惠晶片製造商衝產能 應材上季營收創高

受惠於晶片製造商趕忙提高半導體產能，晶片設備大廠應用材料（Applied Materials）上季營收比去年同期成長41%至新高水準，本季獲利與營收預測也都高於市場預期，且看好晶片設備的長期需求。

應用材料於美股20日盤後表示，止於5月2日的年度第2季（上季）營收增至55.8億美元，優於市場預估且締造歷史紀錄，淨利年增76%至13.3億美元，經調整後每股盈餘為1.63美元，也高於分析師預測；毛利率攀升3.1個百分點至47.7%。

其中，供應晶片設備的半導體系統部門上季營收為39.7億美元，也優於市場預期。應材執行長狄克森（Gary Dickerson）說，（上季）創紀錄的表現，是受到半導體業務廣強勁成長支撐。隨著長期的趨勢創造出半導體的持續需求，加上應材在材料工程上的領先地位，在開創新晶片技術上日益重要，有機會持續優勢。

展望本季（即年度第3季），應材預估營收為59.2億美元、或加減2億美元，不計特定項目後的每股盈餘將介於1.7-1.82美元，都優於分析師預期。

狄克森說，應材非常樂觀看待晶片業的長期趨勢，認為這些趨勢正帶動晶片和晶圓設備需求攀升。分析師也認為，許多國家都在規劃補貼晶片業到各自國內設廠，未來幾年將嘉惠應材。

應材財務長鄧恩（Dan Durn）說，今年晶片工廠設備市場整體規模有望突破700億美元，明年將再擴增，這兩年的總市場規模將超過1,600億美元。應材是生產半導體的設備供應商，客戶包括台積電與三星電子，其財測向來為未來電子產品需求的關鍵指標之一。