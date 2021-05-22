Snap強攻電商 推新AR眼鏡

美國社群媒體業者Snap將更積極地擁抱擴充實境（AR），發表新版AR眼鏡，擴大其購物功能，以便與臉書、字節跳動旗下TikTok等其他社群平台競爭電商業務。該公司還宣布，要增加幫忙網紅獲得打賞的新功能。

該公司20日在年度合作夥伴峰會上宣布，已升級技術，讓高人氣應用軟體Snapchat的用戶能在Lenses功能裡，以聲音和手勢，對照片和影片進行更動或疊加動畫。

Snap表示，在年輕人族群備受歡迎的Snapchat，目前每月有超過5億活躍用戶，其中大約40％在北美和歐洲以外地區。

公司執行長Evan Spiegel在峰會前受訪表示，新產品是「我們平台戰略的重要一步」。

Snap還說，會推出有擴增實境技術支持新款Spectacles眼鏡。這項產品還不能向一般大眾銷售，主要目的在促使開發者設計出能讓用戶與周遭環境互動，把真實世界與數位世界結合在一起的新體驗。Spiegel在峰會上說：這款眼鏡「重新定義了我們與人互動以及看待世界的方式」。

Snapchat也攜手夥伴公司，合作改善其應用軟體的掃瞄功能，用戶只要利用鏡頭，就能辨認從植物種類、犬種、酒瓶到車款等等物件，也可以掃瞄服裝，接收數百個品牌依據相似外觀提供的推薦資訊。