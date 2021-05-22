美韓將會晤 談疫苗換晶片

美國總統拜登將與南韓總統文在寅會晤，外界預料將聚焦半導體短缺、疫苗供應和大陸投資議題，「疫苗換晶片」議題再起。對於台灣政府是否跟進，經濟部指出，晶片供應鏈長且複雜，與疫苗供應是屬於兩種不同的商業行為。駐美代表蕭美琴已經與美國政府洽商，爭取在疫苗方面的合作，「關於這點我們樂觀期待。」

美國總統拜登21日將在白宮接待來訪的南韓總統文在寅，外電報導，三星屆時將宣布在美設廠的計畫，但也傳出為了確保疫苗，文在寅將向拜登尋求協助確保新冠肺炎疫苗。「疫苗外交」將是這場峰會一項非常大的成果。

台積電昨（21）日表示，對相關議題不予評論。業界人士指出，晶片換疫苗的想法「窒礙難行」。首先是以台積電目前的產能狀況，已經不是「很滿」，而是「爆炸滿」，不太可能挪出產能，支援交換疫苗的晶片生產。

再者，台積電幫各客戶代工生產的晶片，所有權都屬於客戶，沒辦法指揮客戶，也不可能自行決定優先供應晶片給特定地區的廠商。

業界人士也認為，美韓之間的討論議題，比較像是相互所需明確，可以商討共同投資合作空間，而非以物易物層次。

經濟部表示，衛福部長陳時中和美國衛生及公共服務部貝西拉部長（Xavier Becerra）進行了雙邊會議，就台美的醫療合作討論。國產的疫苗預計在7月開始第一波的供應。