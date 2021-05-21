三星等韓國企業宣布將對美投資394億美元

三星電子、SK海力士等韓國企業高層隨總統文在寅訪美，他們今天宣布在美國投資計畫，總金額達394億美元（約新台幣1.1兆元），涵蓋美方最重視的半導體及電池產業。

韓國聯合新聞通訊社報導，美國商務部在美東時間21日上午召開韓美商務圓桌會議，文在寅與隨行韓國企業代表皆出席，三星電子在會中發表總計170億美元的晶圓代工新廠投資計畫。

同為半導體大廠的SK海力士瞄準人工智慧（AI）、NAND快閃記憶體解決方案等新興領域，將在矽谷投資10億美元，設立大規模研發中心。

電池產業部分，包括與當地業者合作及獨立投資，LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）及SKInnovation共將投資約140億美元。現代汽車則規劃投資74億美元，在美國生產電動車及擴大設置充電設施。

出席會議的美方企業代表包括科技巨擘高通、通用汽車（GM）、疫苗研發公司諾瓦瓦克斯（NOVAVAX）、化學公司杜邦及半導體新創企業Ampere Computing。杜邦今天也宣布將在韓國設立研發中心，開發極紫外光（EUV）用光阻劑等半導體材料相關技術。

報導提到，今天會議中特別強調北美市場對於半導體等資訊通信科技（ICT）產業及電池、電動車等未來核心產業的重要性，與會的韓國企業都希望藉由與美國尖端技術、需求企業合作，進一步拓展市場，並確保掌握最新技術。