打疫苗送牛！泰國縣長出奇招 縣民接種意願暴增

泰國北部有個縣為了鼓勵民眾盡快接種新冠肺炎疫苗，還特別舉辦了抽獎，得獎者可以獲得一頭活生生的牛，吸引當地民眾趨之若鶩。

根據《路透》報導，泰國清邁府湄曾縣（Mae Chaem）下個月起將舉辦抽獎活動，預計每周送出1頭牛給1名施打疫苗的幸運民眾，當地1頭牛的價值約1萬泰銖（約新台幣8906元）。

湄曾縣人口約4萬3000人，抽獎活動預計將持續24周，送牛的消息本周宣布後激起熱情響應，縣長孟魯（Boonlue Thamtharanurak）表示在活動公布後，預約施打疫苗的人數在短短幾天之內從原本的數百人成長到數千人，效果相當顯著。

湄曾縣預計6月7日開始施打疫苗，外媒指出，泰國約有6600萬人口，目前至少有164萬人已接種第1劑疫苗，而預約施打疫苗的人數為700萬人。