應用材料營收創新高 晶片短缺繼續帶動設備業績

晶片設備大廠應用材料（Applied Materials）持續因今年半導體缺貨而受益，第1季營收創下歷史新高，周四盤後股價應聲上漲。

應用材料公布上季（該公司會計年度第2季）淨利為13.3億美元，每股獲利1.43美元，高於去年同期的淨利7.55美元和每股獲利0.82美元。不計1.54億美元的併購解約費、經調整的每股獲利的1.63美元，優於去年同期的0.89美元。

營收由去年同期39.6億美元大增至55.8億美元，FactSet調查分析師原估營收為54.1億美元，每股純益為1.51美元。

應用材料周四正常交易時段股價收漲4.4%，盤後再漲1%，一年來股價已漲逾129%，標普500指數同期上漲38.5%。

應用材料是生產半導體的設備供應商，近來因電子、汽車等各種依賴晶片的需求大幅揚升，導致半導體供不應求。執行長 Gary Dickerson 發布新聞稿說：「應用材料創紀錄的表現因對本公司各業務的廣泛需求而強化。隨龐大而長期的趨勢創造半導體的不斷需求，加上我們在材料工程上的領先地位對在開創新晶片技術日益重要，我們很有信心在表現上能超越我們的市場。」

展望本季（即該公司會計年度第3季），應用材料預期經調整每股獲利介於1.7美元到1.82美元，營收為57.2億美元到61.2億美元。FacSet調查分析師意見為每股經調整獲利為1.56美元，營收55.3億美元。