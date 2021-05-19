美木材價連跌7天 史上最強漲勢可能告終

雖然建商仍在支付創紀錄的現金價採購木材，但期貨市場的報價顯示，有史以來最強勁的漲勢可能即將結束。

彭博資訊報導，木材的7月期貨價格周二下跌63美元，是芝加哥商品交易所允許的最大跌幅，降到每千板呎1,264美元。這是連續第7天挫低，為去年9月以來最長跌勢。

這種大宗商品的交易最活躍合約價格，已經從5月10日的最高點1,733.50美元下跌27%，那天的創紀錄價格是一年前的逾四倍。

根據華爾街日報報導，Capital Economics預測，木材價格還會繼續跌。該公司大宗商品分析師Samuel Burman認為，隨著供應反彈，未來18個月美國木材價格有望進一步走低。

雖然跌勢顯示市場疲軟，也有交易員說是漲太多，但需要為夏季建案採購木材的建商仍在支付高價。

美國全國住宅建築商協會（NAHB）說，建築材料的成本攀高和供應有限已經造成部分建案喊停。

專精木材交易策略的Westline Capital Strategies執行長Greg Kuta認為，因為建商對木材的需求還很強，木材現貨價6月中旬前不會跟著降。

零售商對木材也有旺盛需求，其中包括家得寶（Home Depot）。該公司公布的財報顯示，木材產品以及其他家庭裝修用建材的銷售均佳。家得寶財務長Richard McPhail說，「一進貨就賣出」。

Fastmarkets Random Lengths U.S. Framing Lumber綜合指數上周五刷新紀錄，每千板英尺達1,495美元，比一周前高6%，幾乎是是一年前價格的6倍。複合材料定向纖維板的綜合指數也比一周前上漲3%，到每千板英尺1,426美元，是一年前的逾五倍。

根據芝加哥RCM Alternatives分析師Brian Leonard，鋸木廠可能從周末開始降價，儘管降幅不如期貨合約。

Kuta說，7月期貨合約到期（當月15日）前的兩到四周，現貨價可能趨近期貨價。