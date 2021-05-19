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今天供電備轉容量比昨天更低 供電持續緊張

WSJ：海運延遲交貨嚴重 準時到貨率40% 平均遲6天

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
貨輪停泊美國加州洛杉磯港。美聯社
貨輪停泊美國加州洛杉磯港。美聯社

海運公司貨輪今年延遲交貨的情況勝於往年，加劇了供應鏈的困境，也削弱零售商和製造商想趁經濟需求回升時提振獲利而做出的努力。

華爾街日報報導，根據Sea-Intelligence ApS的分析，在3月，全球貨輪只有大約40%能準時抵達港口交貨，平均遲到超過6天。雖然遲到情況比2月好，但遠不如前兩年，當時超過70%的貨輪都能準時到港。這種誤點現象是企業因消費者需求好轉而大量補貨的結果，因此造成貨輪不足，並推升運費飆漲。

去年下半年就開始的延遲交貨，在通常是淡季的今年初，情況更形惡化。有時候，貨輪等待進入泊位，但已卸載的貨櫃滯留於塞得滿滿的碼頭等候處理。業界高管說，塞港最嚴重的是南加州的洛杉磯港和長堤港。

丹麥航運巨人馬士基（A.P. Moller-Maersk ）海洋和物流部門總監Vincent Clerc說，以前從上海運貨到洛杉磯通常是14天，「今天要33天。航行時間沒變，但要花兩倍的時間在聖佩德羅灣等待卸貨」。他補充表示，該公司雖然投資數百萬美元增加裝載量，但「由於美國西岸擁堵，大部分裝載量無用武之地」。

其他歐亞港口也有同樣的問題，包括馬來西亞的巴生港、荷蘭的鹿特丹、希臘的比雷埃夫斯、英國的南安普敦，以及台灣的高雄港，塞港導致最多6天的延誤。

交貨延遲已經從碼頭擴及鐵路站場、貨車站、配送中心等，不管是大型零售商、車廠，還是夫妻倆經營的小商店，全部面臨供應不足的問題，為了叫貨，他們支付比去年高好幾倍的費用。

根據波羅的海航運指數，將40呎的貨櫃由中國運往美國西岸的成本，本周報價5,650美元，比今年初高出34.5%，比去年同期高228%。

洛杉磯 碼頭 馬來西亞

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