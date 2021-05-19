桑默斯痛批Fed對通膨立場危險自滿 恐被迫升息嚇壞市場

美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）嚴厲批評聯準會的寬鬆貨幣政策，指責央行在金融市場創造「危險的自滿情緒」，而且誤判經濟。

金融時報報導，桑默斯在亞特蘭大聯邦準備銀行主辦的研討會上的發言凸顯他提高對聯準會的批評力道。身為哈佛經濟學家、曾擔任前總統歐巴馬首席經濟顧問的桑默斯，今年稍早已批評拜登的財政刺激措施規模太龐大。

桑默斯說，貨幣和財政決策者「大幅低估金融穩定度和極低利率引發慣例通膨的風險」。

聯準會已承諾，直到經濟復甦達到充分就業等特定水準前，都會將美國利率維持在接近零的水準，同時預測通膨竄升僅是短暫情況。央行官員最新的預估中值顯示，利率處在谷底的情況會維持到至少2024年。

桑默斯說：「政策預估顯示利率未來約三年可能不會調升，這創造出危險的自滿情緒。」他表示，聯準會可能會被迫突然緊縮貨幣政策，嚇壞市場甚至傷害實質經濟。

桑默斯警告說：「我認為相當有可能，當有強烈必要調整政策時，那些調整將被視為意外。這種『令人震驚的事』可能會對金融穩定造成實質傷害，而且可能對實質經濟造成十足損害。」

桑默斯表示：「目前的主要風險包括過熱、資產價格膨脹，以及伴隨而來的金融過度槓桿和隨之而來的金融不穩定。沒有經濟衰退、過多失業和過度疲乏不振。」「判斷勞動力市場疲軟是美國經濟一個主要問題的立場，是禁不起考驗的。走到外面，勞工短缺是普遍現象。」

身為民主黨的桑默斯今年痛批美國經濟政策，引發黨內猛烈批評，自由派人士尤其批評他對中、低收入家庭的困境沒有同理心。