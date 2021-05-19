金銀因通膨隱憂觸逾三個月高位 銅價創新高 油價下跌

金、銀價格周二觸及至三個多月來的最高價位，通膨隱憂加劇以及聯準會（Fed）對寬鬆政策的保證，增強了黃金的吸引力；銅價升至創歷史新高，因智利收緊監管、提高稅率的可能性加劇了市場對長期供應前景的疑慮。原油下跌，旨在恢復伊朗核協議的談判取得的進展給市場造成壓力。以下是整理自彭博的商品行情：

●金銀價格觸及逾三個月最高價位

現貨金價周二上漲0.1%，至每英兩1,869.44美元，一度漲至1,875.10美元，觸及1月29日以來最高價位。

現貨銀價一度上漲2.1%，至每英兩28.7533美元，觸及2月初以來的高點。通常被用作對沖通膨壓力的金、銀貴金屬還得益於美元下跌以及美債殖利率走低。今年年初因美債殖利率上漲而承壓的黃金在第二季度展開反彈。

多位聯儲會官員一再重申現在討論減碼寬鬆還為時過早，給黃金帶來支撐。

「通膨擔憂看來推動貴金屬價格上漲，」Guardian Gold Australia業務發展經理John Feeney說：「ETF投資者再次開始淨買入黃金。」

●銅價率工業金屬上漲

全球最大的銅生產國智利剛剛選出制憲會議，使得新憲法撰寫權基本落入左派之手。新憲法可能對采礦業實施更嚴格的環境和產權規定，並可能促進另一份法案的進展，結果將給智利採礦業帶來極高的稅負。

在秘魯，領先的總統候選人也希望對銅出口徵稅。在需求激增之際，這些局勢加劇了人們對供應緊張的疑慮。

鋅價漲至2018年6月以來最高，我的鋼鐵網(Mysteel)的分析師Li Wenchang稱，由於缺電，市場猜測雲南的冶煉廠可能減產。根據安泰科(Antaike)的估計，主要冶煉廠被要求降低電耗10%，可能導致精煉鋅產能削減約10%。

LME銅價一度上漲1.5%，至每噸10,525美元；倫敦時間下午5:54，收於10,405美元。

鋅價一度上漲3.1%至每噸3,108.50美元；鎳價一度上漲1.7%。

●油價下跌 伊朗核協議談判取得進展的消息帶來壓力

7月交割的布倫特原油期貨價格下跌75美分，收於每桶68.71美元。6月交割的西德州中級原油（WTI）下跌78美分，收於每桶65.49美元。

倫敦市場原油期貨下跌1.1%，之前據BBC報導，俄羅斯駐維也納特使表示，為促使美國和伊朗之間達成協議的努力取得了重大進展。然而，這位名為Mikhail Ulyanov的外交官隨後又在推特上淡化了有關可能在周三宣布重大消息的報導。

重返2015年核協議將使美國有望取消對伊朗原油出口的制裁，使得更多原油進入市場。伊朗已經在為增加全球石油銷售做準備，不過即使達成協議，市場供應的增加也將是一個漸進的過程。