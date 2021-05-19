台股ADR漲近1% 仍有8.2%溢價

台積電ADR周二上漲近1%收110.84美元，較台北交易股票溢價8.2%。費城半導體隨科技股大盤下跌0.9%。

美國股市周二連續二日收低，尾盤15分鐘跌勢加深，投資人在經濟重啟和大宗商品價格上漲帶來的通膨壓力之間陷入兩難。而美國新屋開工數據疲弱， 凌駕沃爾瑪和家得寶財報優於預期的影響。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數下跌267.13點，跌幅0.8%，收34,060.66點；標普500指數下跌35.46點，或0.9%，至4,127.83點；那斯達克綜合指數下跌75.41點，或0.6%，至13,303.64點。亞馬遜、微軟和Alphabet在內的大型科技股均抹去稍早漲幅。

台灣加權股價指數昨天狂漲792.09點收16,145.09點。台積電大漲4.2%收572元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 106.79 +2.82 106.50 0.28

中華電 CHT 113.47 +1.12 113.50 -0.03

台積電 TSM 618.93 +0.95 572.00 8.20

聯電 UMC 48.08 +5.39 48.30 -0.46

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據