砸2,000億日圓 日將擴大支持國內先進半導體和電池生產

日本將以2,000億日圓（約台幣520億元）擴大支持國內先進半導體和電池生產，以尋求緩解困擾其核心產業的晶片短缺問題。

日經亞洲評論報導，日本政府計劃鼓勵擴廠，並邀請美國的領先製造商前來建立業務，目的是以強化供應鏈。

經執政的自民黨內部協商後，日相菅義偉帶領的內閣預計最快6月批准這份今年的成長戰略，撥2,000億日圓支持國內晶片製造業，希望把錢用在先進半導體和電池的製造技術上。

其他國家也動用大筆公共資金投資晶片部門。根據日經，美國挹注400億美元支持研發和製造，中國大陸則計劃提供將近1,200億美元的補助。

根據日本的戰略草案，本世紀末之前，要在電動車會使用到的下一代功率半導體，奪得40%的市占。日本到2025年前都將聚焦資本支出，並決定半導體生產基地座落地點，同時還要設法吸引擁有先進技術的外國企業與日企共同合作研發。

隨著可再生能源電動車興起，電池市場可望擴大，日本的目標是在2030年前，能生產用於電動車的高性能和高容量電池，政府會促成對發展所需的材料和設備進行大規模投資。

在此同時，因應晶片短缺，豐田汽車旗下岩手和宮城大衡兩家日本廠的三條生產線，下月將停產3到8天不等，預計影響大約2萬輛車的生產，相當於豐田和凌志兩個品牌在截至明年3月底的本年度，國內總產能2.91萬輛車的1%。小型休旅車C-HR和Yaris Cross，以及Yaris等三種車型可能延遲交貨。這是豐田首次因半導體不足，調整日本國內工廠的生產。