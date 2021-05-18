三星奧斯汀180億美元新晶圓廠 傳Q3動土2024年營運

南韓電子時報（ET News）今（18）日報導，三星電子決定在美國德州奧斯汀設立採用EUV先進製程的晶圓廠，這將會是三星電子首次在南韓本土之外的工廠，導入EUV製程。三星奧斯汀新廠計劃在今年第3季動土，2024年開始營運。

電子時報說，三星預計會在南韓總統文在寅本月21日訪問美國，與美國總統拜登舉行高峰會時，正式宣布此投資計畫，以回應拜登政府傾力推動的美國半導體供應鏈重組計畫。

據了解，奧斯汀新廠投資計畫金額為20兆韓元（180億美元），將生產5奈米晶片，成為目前為止三星製程最先進的晶圓廠。三星已經派遣負責設廠的人員進駐，部分工事也已展開。

電子時報指出，拜登對三星已一再釋出訊號，希望三星增加在美國的投資。他在上月12日親自主持的線上會議邀請三星參加；美國商務部即將再開的第二次會議，也有三星參與。

三星早在2019年就買妥奧斯汀的新廠用地，準備增闢生產線，因為與相關機構商討獎勵條件，遲遲未做最後決定。三星代表在電子時報查證時，表示奧斯汀新廠計畫仍未有最後定案。