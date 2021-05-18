原料商品飆漲尚未攪動債市及匯市 全靠央行力挺

儘管國際原料商品行情急漲，但由於各國央行仍堅持寬鬆，使債券與外匯市場並未出現正常反應。無論是美國公債殖利率，還是澳幣等原料貨幣，都只出現微幅波動，且市場通膨預期也與原料商品的漲勢脫鉤。

針對商品行情上漲的最大緩衝力量，就是各國央行的信譽。以美國聯準會（Fed）為首，多國央行決策官員仍一再強調低利率將「更低，更久」，並預測通膨升勢只是「過渡性」，因而使投資人不願與央行維持寬鬆政策的承諾對賭。

摩根大通資產管理公司駐澳洲策略專家克萊格指出，「這一次最大的改變，就是央行政策」；目前超寬鬆貨幣政策「壓抑多種原料貨幣應有的升勢」。

澳幣與紐幣兩大原料貨幣的走勢遠遠落後於原料商品的漲幅，兩種貨幣過去三個月來升值不到0.3%。反觀加幣，由於加拿大央行暗示可能會縮減寬鬆規模，使加幣在同期間大幅升值逾5%。

上周公布的美國4月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）升幅都超出預估，加上之前的中國大陸4月PPI也勁升，使全球通膨升高成為更熱門的話題，但美國5年期及10年期公債殖利率及美元匯率都沒有明顯的反應。

Fed自己編製的「普遍性通膨預期」指標仍在2%上下盤旋，而決策官員還希望看到通膨預期多升一點。

在此同時，原料商品價格卻加速上揚，尤其是銅、棉花、橡膠、木材及半導體，主因供給受到疫情干擾及需求激增。商品與債市及匯市走勢分歧，與各國央行改變決策模式的時機相符。Fed承諾將看到景氣火熱才會採取行動，不會像以往一樣採取先制性的抑制通膨措施。

再觀察美國的「均衡通膨率」（breakeven rates），也顯示市場通膨預期並未急升；10年期「均衡通膨率」雖已升到8年來高點，但迄未傳達出通膨將急升的訊號。

但展望未來，如果原料價格持續上漲，且工資水準也明顯上升，便可能使Fed改變發言的能度，投資人也會做出較明顯的反應。