狙擊特斯拉！大賣空主角貝瑞揭5.3億美元放空部位

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫而成名的投資人麥可．貝瑞（Michael Burry），對馬斯克的特斯拉出手了，截至上季末對特斯拉的空頭部位超過5億美元。

根據17日提交給美國證管會的監管文件顯示，3月底止，貝瑞旗下避險基金Scion Asset Management持有針對特斯拉80.01萬股的賣權，相當於5.34億美元。

當標的證券股價下跌時，持有賣權的投資人就可獲利。貝瑞在上季末時持有8,001口特斯拉賣權合約，但未揭露履約價或到期日。

特斯拉股價在1月26日收在歷史高點的每股883.09美元，此前一年曾大漲約700%，然而，特斯拉創新高後一路下滑，到3月底止已下跌25%，截至17日累計跌幅更擴大至35%。

這並不是貝瑞首度做空特斯拉。他去年12月初在一條推文中表示，正做空特斯拉股票，隨後刪除推文。貝瑞還建議馬斯克賣出股票以籌資，當時特斯拉股價從疫情低點瘋狂拉升至被貝瑞形容為「荒謬」的水準。

根據特斯拉在4月底公布的財報，首季獲利創紀錄，未受到晶片短缺對汽車產業的衝擊，而且生產能力提高，甚至從比特幣投資大賺一筆。然而，特斯拉股價下跌，顯示該公司正在苦於應付市場的高預期，以及分析師質疑特斯拉沒有提供今年交車數的具體估計。此外，特斯拉目前在美國和中國受到監管審查，一些人也認為馬斯克關於比特幣和狗狗幣的推文助長特斯拉的股價波動。

談到貝瑞的做空， Interactive Brokers首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）表示：「特斯拉從第1季末以來下跌14%，因此這些賣權應該是有獲利的，不過不是那麼肯定。」「貝瑞表達出許多人對特斯拉的懷疑態度。我相信他累積了各種履約價的多項特斯拉選擇權，其中一些可能已經到期。」