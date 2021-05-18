金價觸及三個月最價位！油價漲至兩年最高 銅價重拾漲勢

金價觸及逾三個月高位，跡象顯示基金經理人和交易所交易基金的投資人對黃金更為看漲，提振市場信心；油價攀升至兩年來最高價位，儘管亞洲部分地區爆發疫情，但市場對美國等地區燃油需求回升的樂觀情緒增強；銅價反彈，因市場擔心智利供應中斷且跡象顯示中國需求回溫。以下是整理自彭博的商品行情：

●金價觸及三個月高位

上周五公布的政府數據顯示，避險基金經理持有的美國黃金期貨和期權多頭部位較前一周增加12%，為6月以來最大增幅。彭博匯總數據顯示，ETF過去六個交易日連續增加黃金持有量，此前數月賣出。

截至紐約時間14:02，現貨金上漲1.3%，至每英兩1,867.53美元，稍早一度觸及2月1日以來高位1,868.49美元。紐約商品交易所6月交割黃金期貨上漲1.6%，結算價報每英兩1,867.60美元。現貨銀，鈀金和鉑金也上漲。

●油價漲至兩年來最高

紐約原油期貨周一上漲1.4%，觸及2019年4月以來最高價位。 6月交割西德州中級原油（WTI）期貨上漲90美分，收於每桶66.27美元。布蘭特原油7月交割原油期貨上漲75美分，收於每桶69.46美元，為3月11日以來最高。

隨著疫苗接種的推進，美國、中國大陸以及部分歐洲地區正從疫情中迅速恢復過來，從而蓋過印度需求減弱的影響。

在美國，機場旅客數量躍升至疫情開始以來的最高水準，表明國內旅行的復興正在引領航空燃油需求回升。

●銅價重拾漲勢

倫敦金屬交易所銅價上漲1.3%，收於每噸10,373美元。銅價5月10日曾觸及10,747.50美元。

其他金屬也上漲，鋅價上漲2.6%，鎳價上漲2.1%。

必和必拓在聖地亞哥遠程營運中心的勞工拒絕了該公司最終的工資提議，近97%的工會會員選擇罷工。

同時之前銅價下跌後，最大用戶中國的需求正在恢復，金瑞期貨周一表示，國內現貨溢價飆升。周一來自中國的4月工業數據顯示鋁和鋼鐵產量甚至在整體經濟放緩的情況下也創出新高。