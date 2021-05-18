巴菲特上季新敲進怡安股票 大賣雪佛龍和富國銀

投資大師巴菲特的波克夏公司17日公布第1季持股變化，新買進9.43億美元的保險經紀公司怡安集團（Aon）股票，並出清或大幅減持金融與能源股，包括出脫雪佛龍與富國銀行大部分持股。此外，首季賣股多於買股，現金和約當現金接近紀錄高點。

波克夏是在提交給監管當局的13F報告中，揭露今年頭三個月的上市公司持股變化。該公司在第1季是相當活躍的賣方，削減13檔股票部位，只對目前持有的三檔個股加碼並新增怡安持股。

波克夏積極賣出股票，顯示巴菲特和他的兩位投資大將庫姆斯（Todd Combs）和威許勒（Ted Weschler）在股市頻創新高之際可能愈來愈擔心估值。

●上季賣股多於買股

波克夏上季賣出64.5億美元股票，僅買進25.7億美元，在3月底止擁有1,454億美元現金和約當現金，接近紀錄高點。

Seabreeze Partners管理公司總裁卡斯表示：「巴菲特可能在為重大收購強化準備金。他顯然不著急，靜觀其變，等待合適出手時機。」

●大賣金融股與能源股

巴菲特和助手們上季出清加拿大油砂業者森科能源（Suncor Energy）與美國消費金融公司、信用卡發行商Synchrony Financial的股票。

波克夏還出脫98%的富國銀行股票，現在僅剩2,640萬美元富國銀持股，遠低於去年的15.8億美元和2018年初的約320億美元。巴菲特對富國銀行對於員工對待客戶的一系列醜聞的回應處理方式感到不滿，波克夏早在1989年來就一直持有該銀行股票。巴菲特過去一年來持續減碼大型銀行股投資，包括出清高盛和摩根大通持股。

波克夏第1季也減持51%的雪佛龍持股。這可能令外界驚訝，因為波克夏直到今年2月才揭露在去年第4季以40億美元買進雪佛龍股票，巴菲特甚至在5月1日的股東年會上還表示這家石油公司有益於社會。

●加碼買進保險經紀公司股票

至於買進的部分，波克夏上季買進410萬股怡安集團股票，怡安現在占波克夏股票組合的0.4%。這也反映波克夏擴大押注保經業者，包括上季加碼買進美國威達信集團（Marsh & McLennan）股票。目前怡安正等待監管機構核准以約300億美元收購同業韋萊韜悅（Willis Towers Watson）一案，以便創造全球最大保險經紀公司，超越威達信。波克夏長期來一直以持有保險公司的控股聞名。

另外，波克夏也增持美國連鎖超市業者克羅格（Kroger）的股票，從3,350萬股提高至5,110萬股。