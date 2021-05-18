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台積電、聯電ADR下跌 台股是否跌過了頭？可看ADR溢價

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。聯合報系記者黃仲裕／攝影
台積電。聯合報系記者黃仲裕／攝影

台積電ADR周一下跌2.4%收109.80美元，溢價達12.4%。聯電ADR重挫4.7%，溢價也有4.4%。

費城半導體科技股大盤下跌0.9%。

美國股市周一走跌，受科技股拖累，投資人正在考慮經濟前景面臨的諸多風險，包括通膨以及全球部分地區出現的新冠病例激增。

道瓊工業指數下跌54.34點，至34,327.79點，跌幅0.2%。標普500指數下跌10.56點，收4,163.29點，跌幅0.3%。科技股集中的納斯達克綜合指數下跌50.93點，收13,379.05點，跌幅0.4%。

台灣加權股價指數大跌473.20點收15,353.89點。台積電跌1.4%收549元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 104.49 -3.00 103.00 1.44

中華電 CHT 112.89 -0.84 112.50 0.34

台積電 TSM 616.81 -2.37 549.00 12.35

聯電 UMC 45.90 -4.67 43.95 4.43

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 科技股 半導體 ADR

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