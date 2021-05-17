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美股早盤開低 投資人關注本周零售業財報

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
美股17日早盤小幅下跌，投資人關注本周的零售業財報。路透
美股17日早盤小幅下跌，投資人關注本周的零售業財報。路透

美股三大指數17日早盤微幅下跌，台積電ADR跌3.13%。投資人正把焦點轉向本周即將出爐的零售業財報，尋找消費支出是否回升的線索。

道瓊工業指數17日早盤跌26.12點，或0.08%；標普500指數約跌0.12%；那斯達克指數跌0.3%；費城半導體指數跌1.52%；台積電ADR跌3.13%。

併購活動激勵媒體類股早盤上漲。美國電信巨擘AT＆T在17日宣布，將分拆旗下的內容部門華納媒體（WarnerMedia），讓這個部門與Discovery合併為一家價值1,500億美元的媒體巨擘；Discovery早盤股價漲8.67%，AT&T漲3.71%。

比特幣16日價格震盪。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）稍早在推特暗示特斯拉可能出售持有的比特幣後，比特幣價格跌破43,000美元；特斯拉上周表示，基於環保疑慮將謝絕顧客使用比特幣購車。

不過馬斯克特斯拉稍後在推特澄清，特斯拉「未賣出比特幣」，比特幣價格回穩，報45,505美元。特斯拉股價17日開盤跌2.4%。

大型科技股早盤表現好壞參半，蘋果下跌0.72%，亞馬遜則上漲1.91%。

上周公布的數據顯示，美國4月消費者物價指數（CPI）比一年前躍升4.2%，增幅為2008年來最大。這項數據加深了市場的疑慮，擔心通膨持續升溫可能迫使聯準會（Fed）開始收緊貨幣政策。投資人將秘切關注Fed定於19日公布的會議紀錄，可能有助瞭解政策官員對通膨的看法。

比特幣 特斯拉 美股

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