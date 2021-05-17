馬斯克澄清：特斯拉未賣出持幣 比特幣價格回穩

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在最新貼文表示，特斯拉並未出售任何比特幣部位，帶動比特幣價格17日盤中回穩。馬斯特稍早前暗示，特斯拉可能出售比特幣，拖累比特幣價格重挫至2月來低點。

彭博資訊報導，馬斯克在推文表示，「為了澄清臆測，特斯拉尚未賣出任何比特幣。」此前馬斯克在推特發文暗示特斯拉可能會賣出持有的比特幣，導致比特幣17日盤中重挫至42,185美元，觸及2月以來最低點；在馬斯克發布最新推文發佈後，比特幣的跌幅收斂，報44,900美元。

在馬斯克日前宣布以環保考量為由，停止接受以比特幣購買特斯拉電動車後，馬斯克過去幾天以來都在推特上和反對此舉的網友唇槍舌戰。

他16日前在一則推特的回覆中，認同一篇發文的看法，也就是特斯拉應該在某個時間點出脫多達15億美元的加密貨幣部位，在乙太幣與狗狗幣回落之際，再度衝擊加密貨幣投資人的信心。