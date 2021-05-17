快訊

疫情擴大 台股午盤跌點擴大近600點

疫情拉警報 萬華議員助理快篩陽性 劉耀仁也居家檢疫

防疫情也要防駭客 各國基建紛遭網攻

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
疫情期間，駭客行動也十分猖獗，無論是一般民眾到政府都遭殃。（Photo by Scott Evans on Wikimedia under CC 4.0）
疫情期間，駭客行動也十分猖獗，無論是一般民眾到政府都遭殃。（Photo by Scott Evans on Wikimedia under CC 4.0）

政府除了防堵疫情，還要防駭客！近來各國的基礎建設頻傳遭駭客攻擊，美國的殖民油管曾遭駭客勒索病毒攻擊，被迫暫停作業。愛爾蘭的健保系統也遭到駭客攻擊2次，還讓愛爾蘭的疫苗系統被迫暫時關閉，但政府表示，下周的疫苗施打仍會如期舉行，官方預計整個系統要完全修復需要好幾天。

系統要數天恢復

根據《英國廣播公司》報導，愛爾蘭衛生部16日表示，該部的IT系統13、14日都遭到網路攻擊，讓很多病患的門診服務都遭到取消，連疫苗施打佔都被迫關閉一天，不過官方表示下周的疫苗施打仍可繼續運作。這是該國經歷過最大規模的駭客攻擊，但目前愛爾蘭政府排除是間諜攻擊。

官方預計，整個IT系統要修復完全需要好幾天的時間。愛爾蘭外交部長科文尼受訪時表示，由於入侵的惡意軟體散佈在健保系統許多地方，因此要花一段時間整理，他們會儘力保存能救的資料；愛爾蘭衛生部長唐納利透露，每個醫院受到的影響程度不同，但未來幾天將面臨大量預約門診遭取消的狀況。

駭客攻擊範圍廣

《CNN》提到，美國東岸最大燃油管道運營商「殖民油管」先前也遭駭客勒索病毒攻擊被迫暫停作業，在東南部引發囤油恐慌；雖已在12日晚間重啟油管運作，但多家媒體報導指出，該公司最後付了500萬美元（約新台幣1.4億）的贖金，才解除病毒危機，但這也凸顯美國能源基礎建設的網路安全脆弱性。

另外，根據《雅虎財經》報導，從去年2月到今年2月，光是英國就出現至少1.5萬起網路駭客攻擊（這還僅算有通報的），導致個人至少28萬英鎊（約新台幣1106萬）的損失，受害者年紀大約在23%是20到29歲之間；而商家、慈善機構等更損失380萬英鎊（約新台幣1.5億）。

小動作保護資安

因此倫敦警察廳建議民眾提高密碼強度、啟動多重驗證，且不要亂點不明網址；如果無法登入自己的email或是社群帳號，請尋求該軟體的線上協助。總之，如果有收到可疑郵件要記得通報官方。

【更多精采內容，詳見

駭客 愛爾蘭 疫苗

延伸閱讀

只要接種一針 上海開始供應康希諾疫苗

疫苗護照推不推？ 各國支持、世衛反對

製造緩慢、人才短缺 俄疫苗失先機

攻擊美油管駭客伺服器遭關閉 到手贖金不翼而飛

相關新聞

蓋茲不是為慈善自願辭微軟董事？與員工傳緋聞 董事會決定他該走人！

華爾街日報16日引述消息人士報導，微軟公司（Microsoft）董事2020年時做成決定，在他們調查億萬富金翁蓋茲（Bi...

諾貝爾得主「不必害怕通膨」謝金河：若他是對的 美股大跌機會很小

弄淸楚這個世界在玩什麼？ 這一週台股因為疫情失控，

AT＆T擬讓華納媒體併Discovery 合併價值1,500億美元

知悉內情的消息人士說，美國電信營運商AT＆T接近敲定一項協議，要把內容部門華納媒體（WarnerMedia）與競爭同業D...

今天開盤前 五件國際事不可不知

新加坡和台灣兩個防疫典範，因疫情升溫，今起均開始加緊封鎖措施，兩地股市今天開盤也勢必面臨嚴重賣壓。以下是今天開盤前，最值...

美鬧影片荒 找Netflix代打

近來美國電影院陸續重新開放，卻因愈來愈多片商轉向串流服務而鬧「影片荒」，迫使部分戲院業者求助串流影音巨擘Netflix，...

防疫情也要防駭客 各國基建紛遭網攻

政府除了防堵疫情，還要防駭客！近來各國的基礎建設頻傳遭駭客攻擊，美國的殖民油管曾遭駭客勒索病毒攻擊，被迫暫停作業。愛爾蘭的健保系統也遭到駭客攻擊2次，還讓愛爾蘭的疫苗系統被迫暫時關閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。