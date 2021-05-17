防疫情也要防駭客 各國基建紛遭網攻

政府除了防堵疫情，還要防駭客！近來各國的基礎建設頻傳遭駭客攻擊，美國的殖民油管曾遭駭客勒索病毒攻擊，被迫暫停作業。愛爾蘭的健保系統也遭到駭客攻擊2次，還讓愛爾蘭的疫苗系統被迫暫時關閉，但政府表示，下周的疫苗施打仍會如期舉行，官方預計整個系統要完全修復需要好幾天。

系統要數天恢復

根據《英國廣播公司》報導，愛爾蘭衛生部16日表示，該部的IT系統13、14日都遭到網路攻擊，讓很多病患的門診服務都遭到取消，連疫苗施打佔都被迫關閉一天，不過官方表示下周的疫苗施打仍可繼續運作。這是該國經歷過最大規模的駭客攻擊，但目前愛爾蘭政府排除是間諜攻擊。

官方預計，整個IT系統要修復完全需要好幾天的時間。愛爾蘭外交部長科文尼受訪時表示，由於入侵的惡意軟體散佈在健保系統許多地方，因此要花一段時間整理，他們會儘力保存能救的資料；愛爾蘭衛生部長唐納利透露，每個醫院受到的影響程度不同，但未來幾天將面臨大量預約門診遭取消的狀況。

駭客攻擊範圍廣

《CNN》提到，美國東岸最大燃油管道運營商「殖民油管」先前也遭駭客勒索病毒攻擊被迫暫停作業，在東南部引發囤油恐慌；雖已在12日晚間重啟油管運作，但多家媒體報導指出，該公司最後付了500萬美元（約新台幣1.4億）的贖金，才解除病毒危機，但這也凸顯美國能源基礎建設的網路安全脆弱性。

另外，根據《雅虎財經》報導，從去年2月到今年2月，光是英國就出現至少1.5萬起網路駭客攻擊（這還僅算有通報的），導致個人至少28萬英鎊（約新台幣1106萬）的損失，受害者年紀大約在23%是20到29歲之間；而商家、慈善機構等更損失380萬英鎊（約新台幣1.5億）。

小動作保護資安

因此倫敦警察廳建議民眾提高密碼強度、啟動多重驗證，且不要亂點不明網址；如果無法登入自己的email或是社群帳號，請尋求該軟體的線上協助。總之，如果有收到可疑郵件要記得通報官方。

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