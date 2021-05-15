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疫情期間需求火熱 柏金包轉售價格飆漲

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
柏金包的價格在疫情肆虐期間飆漲。路透
柏金包的價格在疫情肆虐期間飆漲。路透

就算新冠肺炎疫情肆虐，也絲毫未阻礙愛馬仕柏金包的買氣，這種具財富象徵的手提包，需求反而水漲船高。

CNN Business報導，柏金包的二手賣家表示，自疫情爆發以來，柏金包轉售的價差已愈飆愈高、締造新猷。拍賣行佳士得表示，在其拍賣史上，價格最高的兩只手提包之一，就是去年11月拍出的鱷魚皮柏金包，拍賣價近39萬美元，僅次於先前以近45萬美元拍賣出的愛馬仕凱莉包。

精品轉售商Privé Porter常務董事柏克說，目前店內柏金包的轉售價格，比零售價高出50-100%，若是收藏款式，價格更可以飆到零售價的十倍。

法國精品業者愛馬仕製造的柏金包，零售價格從9,000美元到超過50萬美元都有。

愛馬仕每年生產的商品，產量都有限制，因此想直接從愛馬仕門市購入柏金包，絕非易事，除非是名人，或至少是愛馬仕產品的常客。因此，愛馬仕產品在市場上的轉售價，成為其需求的絕佳指標。

柏金包的需求沒有放緩，也凸顯美國富人和普羅大眾的財務狀況天差地別。去年美國共損失數百萬份工作，但最富有的美國人卻幾乎未受疫情衝擊，只是改變了消費習慣。

柏克說：「柏金包或凱莉包的客群，頓時間無法出遊、買房或買輛賓利。她們手上有許多閒錢，必須花在縱情享樂的商品上。」

隨著美國從去年3月開始封鎖，柏克說，原本以為精品銷售會陷入停滯，「我以為我們完蛋了，但去年3、4月反而成為歷來業績最好的月份」。

精品轉售商The RealReal在疫情期間也見到柏金包需求升溫。該公司女性時尚主管絲柯達說，過去一年，愛馬仕產品的銷售成長三成，又以柏金包最受追捧，尤其受千禧世代喜愛。

愛馬仕 疫情 新冠肺炎

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