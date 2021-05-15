美抓洗錢逃稅 傳盯上幣安

知情人士透露，美國司法部和國稅局正在調查加密貨幣交易所幣安（Binance），以杜絕該平台的非法活動。

彭博資訊報導，負責調查洗錢和逃稅行為的官員，已約談了解幣安業務的人士，這是調查的一環。知情人士說，司法部加入調查的單位包括銀行誠信部門、西雅圖檢察長辦公室，國稅局則在幾個月前就開始跳查，評估幣安客戶與員工的行為。

美司法部和國稅局雖正調查潛在的刑事犯罪行為，但可能還沒決定要檢視的具體資訊，也並非所有調查最後都會導致指控不法作為。

區塊鏈評估業者Chainalysis去年認定該公司所檢視過的交易中，透過幣安流通的犯罪活動相關資金，多於其他加密貨幣交易所。幣安發言人則說，非常重視法律義務，也會配合監管機構和執法部門調查。美國司法部和國稅局發言人拒絕置評。

幣安成立於2017年，表現已鶴立雞群，聯合創辦人趙長鵬是頗具領袖魅力的科技業主管，常在推特和媒體採訪中大力宣傳數位貨幣。如同加密幣一樣，幣安基本上也不受政府監管，註冊於開曼群島，並在新加坡設立辦公室，但表示尚未設立公司總部。