亞洲疫情惡化 恐打亂油市

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
新加坡再度進入類似全國封鎖的狀態。（歐新社）
新加坡再度進入類似全國封鎖的狀態。（歐新社）

亞洲新冠肺炎疫情持續惡化，新加坡再度進入類似全國封鎖的狀態，日本擴大緊急狀態實施範圍到北海道等三個地區，印度累計確診人數也突破2,400萬例，甚至擾亂港口運作。市場憂心，這些發展可能再度干擾全球海運，並威脅原油需求前景。

新加坡14日宣布，提升防疫層級一個月，從16日起至6月13日回到類似封鎖的狀態，餐廳業者禁止內用，僅能提供外帶和外送服務，每戶家庭每日可接待的訪客從五人降至最多兩人，民眾原則上在家上班，而原訂26日啟動、與香港之間的旅行泡泡安排，也可能延後。星國股市14日應聲重挫2.2%

星國過去一周社區的新增確診病例為71人，高於前一周的48人，感染源不明的確診人數也由7例增至15例，顯示社區內仍有找不到的傳播來源。

日本也表示，將把目前在東京與大阪等四個地區實施至31日的緊急狀態，擴及北海道、岡山縣、廣島縣，使緊急狀態實施地區擴至九個都府道縣，「半緊急狀態」實施地區也擴大到群馬縣、石川縣及熊本縣。日本19個都府道縣都已採取管制措施，涵蓋約七成人口。

印度疫情也依然嚴峻，累計確診人數截至14日已超越2,400萬例，總理莫迪更表示疫情正在農村地區快速蔓延，疾呼民眾做好防疫措施。印度疫情也持續影響當地港口運作，南部的Karaikal港在表明營運受到疫情的「嚴重影響」後，援引不可抗力條款到24日。該港口號稱為印度最大的非國有港口，主要處理煤炭與石油等商品的轉運。

分析師指出，印度最新一波疫情將持續影響原油市場，油市短期將陷入亞洲新一波封鎖措施、與美歐需求改善的多空交戰。

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