老牌媒體攻串流服務 新訂戶數強壓Netflix

美國串流影音巨擘Netflix上季的新訂戶增幅，比迪士尼、ViacomCBS等老牌媒體業者的串流服務遜色，使市場擔憂Netflix須持續砸重金產製內容來吸引觀眾，否則可能喪失成長動能。

迪士尼於美股13日盤後公布上季財報，旗下串流服務Disney+增加870萬名訂戶，而美國其他串流服務如ViacomCBS則新增600萬人，HBO旗下HBO Max的美國用戶數也增加近300萬人。反觀Netflix上季全球新增訂戶數不到400萬人，遠不如自家預期，且在最大的美加市場僅新增45萬名訂戶。

英國金融時報（FT）指出，Netflix的營運模式已愈來愈像既得優勢者，透過調漲價格從客戶身上賺取更多收入，反而是迪士尼等老牌媒體業者的思維較像新創公司，把成長擺在首位，不惜每年損失數十億美元，只為力拚串流新事業。

迪士尼在串流事業押重注的策略，也獲市場青睞，股價過去一年飆漲逾60%，因為投資人聚焦其訂戶增幅，而非在疫期蒙受的損失。不過Disney+上季用戶數仍比市場預期少500萬人，拖累股價14日早盤挫跌逾4%。