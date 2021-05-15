美4月零售銷售 意外零成長

美國4月零售銷售意外零成長，主因為當局先前發放紓困支票所帶來的一次性效應消退，但經濟學家認為，隨著美國加速重啟經濟，民眾也將花費在新冠疫情期間所累積的儲蓄，未來幾個月的消費者支出有望加速成長。

美國經濟持續顯露將加速成長的跡象，再加上多位聯準會（Fed）的信心喊話降低了市場的通膨憂慮，美股14日早盤大漲，道瓊工業指數漲約300點，標普500指數、那斯達克綜合指數及費城半導體指數都漲逾1%。

美國商務部14日公布，4月零售銷售總額與3月持平，遠低於經濟學者預期的增加1%，也遠不如3月經修正後的增加10.7%，主因是3月零售銷售成長太快，拉高比較基期。

上月扣除汽車後的零售銷售額月比下滑0.8%，不計汽車與汽油的零售銷售額也月減0.8%，都遜於市場預期，顯示一般的產品服務銷售明顯減少。

最受關注的控制組零售銷售額下滑1.5%，降幅甚於經濟學者預測的0.2%。控制組零售額是用來計算國內生產毛額（GDP）中的消費支出。

儘管上月一般產品銷售力道減弱，但經濟學家預期，在更多人接種新冠疫苗、能夠外出活動之際，消費者可能將更多支出轉向娛樂和旅遊等服務，在夏季月份帶動服務業支出。而且在居家避疫期間被悶壞了的民眾，在到餐廳或酒吧消費時，也將更願意花費所累積的創紀錄儲蓄，有助支撐需求。

根據報告，4月零售銷售總額達6,199億美元的歷史新高，支持經濟學家認為消費者支出在今年底前都將維持強勁的預期。在13項零售銷售類別中，有八項在上月減少，以服飾類的減幅最大，餐廳與汽車交易商的銷售額也都下滑。

Fed同日表示，4月工業生產比3月增加0.7%，增幅小於市場預估的0.9%，反映供應鏈與海運所遭遇的挑戰。不過，製造業生產月增0.4%，高於市場預期，主因是消費者的需求從產品轉向服務業。

供應能力受限、需求居高不下，已引發經濟學家憂心通膨將暴升。但Fed官員仍齊聲表示通膨上升只是「暫時」的。