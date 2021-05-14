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日月光ADR大漲近6% 台積電較台北交易價格溢價11%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台股ADR周四（13日）吹起反攻號角，日月光勁揚5.82%，在四家公司中鶴立雞群。

台積電ADR漲0.5%，報每股108.75美元，較台北交易股票溢價11.24%。費城半導體指數跌1.5%。

美股道瓊工業指數漲433.79點至至34,021.45點，漲幅1.29%，標普500指數上揚49.46點，或1.22%，至4,112.5點，那斯達克指數上漲93.31點，或0.72%，至13,124.99點。

台灣加權股價指數跌1.46%，報15,670.1點。台積電跌2.32%，收報547元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 101.69 +5.82 100 1.69

中華電 CHT 111.82 +0.05 111 0.74

台積電 TSM 608.46 +0.5 547 11.24

聯電 UMC 47.67 +2.65 47.55 0.25

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據

台積電 台股 半導體

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