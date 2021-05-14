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油價創1個月最大跌幅 鐵礦砂率工業金屬下跌 金價上漲

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

油價隨大宗商品下跌，並創一個多月最大跌幅，因為日益緊張的通膨隱憂提高聯準會（Fed）收回貨幣寬鬆力道的可能性；鐵礦石率工業大宗商品價格回落，此前中國政府表示將加大力度控制原物料成本快速上漲；金價上漲，因美元和美國公債殖利率下跌，此前數據顯示美國生產者價格指數（PPI）上漲超出預期，增添通膨壓力上升跡象。 以下是整理自彭博的商品行情：

●油價下跌

西德州中級原油（WTI）周四下跌3.4%，至4月底以來最低。

因上周的網絡攻擊而停運的美東汽油供應主力Colonial Pipeline開始重啟輸油管線，周四表示其服務的每個市場到午間應開始收到供油。不過，知情人士透露，管線運行效率依然不到運能的一半。

6月交割的WTI期貨下跌2.26美元，收於每桶63.82美元；7月交割的布蘭特原油期貨下跌2.27美元，收於每桶67.05美元。

●鐵礦石率工業金屬回落

在全球憂心通膨壓力可能阻礙復甦之際，鐵礦石期貨跌落歷史高點，銅等工業金屬也走低。中國總理李克強要求有效應對大宗商品價格過快上漲，加強貨幣政策與其他政策配合。

截至倫敦時間下午1:30，新加坡交易所鐵礦石期貨下跌8.8%，至每公噸207.3美元。

倫敦時間下午5:53，LME銅期貨下跌1%，結算價報每噸10,342美元，延續從周一觸及的紀錄高位10,747.50回落的走勢。LME主要金屬全線下跌。

●黃金上漲

截至紐約時間15:06，現貨黃金上漲0.5%至每英兩1,825.02美元。本月迄今已上漲3.2%。紐約商品交易所(COMEX)6月交割黃金期貨上漲0.1%，結算價報每英兩1,824美元。

「儘管PPI漲幅高於預期，但經過昨天CPI數據後這種狀況完全在意料之中，」BMO Capital Markets金屬衍生品交易主管Tai Wong稱。「傳導壓力沒有更高讓大家有些鬆口氣，因此我們看到殖利率和美元下跌，這提振了黃金。」

通膨 紐約 油價

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