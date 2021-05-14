馬斯克改口 拒絕比特幣購車

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克12日在推特上宣布，基於環保考量，已暫停接受用比特幣購買特斯拉車款，扭轉了只實施兩個月的政策。

比特幣13日盤中跌破50,000美元，加密貨幣市場整體市值更蒸發逾3,650億美元，全球加密貨幣類股也暴跌。馬斯克對比特幣態度的反覆，也再度引起外界對特斯拉企業治理的憂慮。

馬斯克推文表示，對於比特幣的挖礦和交易活動會「快速增加使用化石燃料」，尤其是的煤炭，感到憂慮，因此特斯拉已暫停接受用比特幣購買特斯拉車款。他相信，加密貨幣仍擁有大好未來，但不能讓環境付出巨大代價。

他也說，特斯拉將不會出售持有的比特幣，也將在挖礦活動轉型使用更永續的能源時，再採納比特幣，特斯拉也正在尋找能源消耗量占交易量比重低於比特幣的其他加密貨幣。

特斯拉3月才接受以比特幣購買特斯拉車款，上季也買進價值15億美元的比特幣，對此加密幣下了很大的賭注。

在馬斯克發布推文後，比特幣價格13日盤中重挫15.5%至46,045.1美元，跌幅稍後縮小至8.1%，報50,086.01美元，乙太幣和瑞波幣等其他加密貨幣價格也跟著重挫，全球加密貨幣類股也暴跌。Coinmarketcap報價顯示，在馬斯克發表這則推文時，整體加密幣市場的市值約為2.43兆美元，但隨後一度最低跌至約2.06兆美元，相當於蒸發約3,658.5億美元。

馬斯克13日再度發布推文，引用劍橋大學的一個圖表，顯示比特幣今年來的電力消耗量已大增，形容比特幣「過去幾個月來的能源使用量很瘋狂」，為他連續第二天批評加密貨幣挖礦活動使用化石燃料的情況。

路透熱點透視專欄作家科利（Anthony Currie）指出，馬斯克的推文雖正確指出比特幣可能造成的環境問題，但他的這項決定，卻反而更加暴露出特斯拉本身的治理問題。

科利說，任何稍微熟悉加密幣產業的人都知道，比特幣的產生需要使用大量骯髒能源，但特斯拉三個月前決定接受比特幣付款時，卻不曉得或輕視了這項事實。

馬斯克的這項策略「髮夾彎」，顯示出他所受到的公司與股東監督強度，跟過去一樣低落。馬斯克過去經常在產量目標上做出過度誇大的承諾，又無法達到目標。他2018年曾脫口說考慮將公司下市，違反了證券法，並因此付出巨額罰款和失去董事長的位子。