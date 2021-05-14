美金融監管 納入氣候因素

知情人士透露，美國聯準會（Fed）已要求華爾街銀行業者，說明已採取哪些具體措施，降低資產負債表的氣候變遷風險，顯示美國主管機關正開始落實總統拜登的施政方針，在金融監管體系納入氣候變遷風險。

路透報導，Fed官員已私下施壓華爾街大銀行，要求說明已採取哪些具體措施，以了解在特定氣候變遷情境下，放款業務會受到的影響。

知情人士指出，Fed未規定銀行遞交的分析報告須納入哪些參數，但已表明希望業者進行內部風險管理，並提交數據。此舉也會加重華爾街銀行的壓力，被迫投資科技、數據管理及人力。

Fed要求銀行進行的分析，包含銀行資產對洪水、乾旱、森林野火的曝險，並測試銀行對不同產業的曝險，例如相較於再生能源產業貸款，油氣產業貸款的表現如何。Fed並未表示會依據測試結果要求銀行提高資本或展開其他監管行動。

這段時間以來，摩根大通、花旗、高盛、摩根士丹利等金融業者一直在探索氣候變遷的影響。

Fed此舉顯示美國開始執行拜登的施政方針，也就是金融監管體系納入氣候變遷風險，但這可能對華爾街帶來重大影響。儘管如此，Fed監管腳步仍落後歐洲，歐洲在今年推動銀行業氣候變遷「壓力測試」。